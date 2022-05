PSG, caos nello spogliatoio di Pochettino: la decisione scatena una bufera

Il PSG di nuovo travolto dalle polemiche nonostante la vittoria ottenuta ai danni del Montpellier nell’ultimo turno di campionato.

Ore concitate in casa PSG, ormai rassegnatosi all’idea di perdere Kylian Mbappé in estate. Il francese, stando alle indiscrezioni di mercato, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Real Madrid: le parti si sono incontrate a breve, raggiungendo l’accordo definitivo. Le Merengues, in particolare, hanno messo sul piatto un quinquennale da 30 milioni netti l’anno più 10 di legati a vari bonus. Una proposta gradita dal giocatore, che nei prossimi giorni ufficializzerà il trasferimento in Spagna.

Le brutte notizie per i parigini, in ogni caso, non sono finite qui. Idrissa Gana Gueye, infatti, è finito nella bufera. Il motivo è da ricercare nella sua decisione di non giocare, sabato sera, l’ultima sfida di campionato che ha visto il Paris Saint Germain affrontare il Montpellier. Il centrocampista era regolarmente a disposizione ma poi si è accomodato in tribuna, non comparendo nella distinta della partita.

Secondo le ricostruzioni effettuate da ‘L’Equipe’ e ‘Le Parisin’ il senegalese, in particolare, si sarebbe rifiutato di indossare la speciale maglia contenente la bandiera arcobaleno preparata dal club in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. A nulla sono serviti i tentativi di convincerlo da parte dello staff di Mauricio Pochettino. Il quale non ha poi potuto fare altro che escluderlo.

PSG, Gueye nella bufera

Una brutta storia di cui la società, ancora nel mirino dei critici dopo la deludente stagione condotta, avrebbe fatto volentieri a meno. Gueye in questi mesi ha rappresentato una colonna portante della squadra, totalizzando 32 apparizioni “condite” da 4 gol e un assist, tuttavia alla luce di quanto accaduto non è da escludere che nelle prossime settimane possa andare in scena un divorzio tra le parti.

Il PSG, d’altronde, sembra intenzionato ad avviare l’ennesima rivoluzione tecnica nella sessione estiva del mercato. Mbappé, come detto, è destinato al Real Madrid mentre il futuro di altri titolari quali Angel Di Maria e Keylor Navas resta tutto da scrivere. Stesso discorso per Pochettino, le cui possibilità di restare a Parigi sono ridotte al lumicino.