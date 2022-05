Milan-Atalanta, il giudizio inappellabile: Orsato nel caos

Milan-Atalanta, fa molto discutere l’arbitraggio di Orsato andato in scena nella giornata di ieri. Il giorno dopo è ancora caos

Il giorno dopo Milan-Atalanta le polemiche non accennano a placarsi. Nel mirino delle critiche e, ancora questa mattina al centro del caos, resta il direttore di gara. Contestato a Daniele Orsato specialmente il fatto di non aver fischiato in occasione del primo gol segnato dai rossoneri. Dura la critica nei suoi confronti.

Il Milan vince in casa contro l’Atalanta grazie ai gol segnati da Rafael Leao e Theo Hernandez. Eppure non mancano le polemiche e i malumori. In occasione del primo gol segnato dal numero 17 rossonero, infatti, Kalulu è entrato in contrasto duro con Pessina.

L’arbitro Orsato ha, però, lasciato proseguire il gioco e i rossoneri hanno colto l’occasione per segnare la prima pesantissima rete del match. Il gol ha poi indirizzato la gara verso la vittoria da parte del Milan, che ha così conquistato tre punti importantissimi in chiave Scudetto. Una dura contestazione nei confronti di Orsato è arrivata dal ‘Corriere dello Sport’.

Milan-Atalanta, pesante giudizio nei confronti di Orsato: “Fallo netto non visto, o peggio, ignorato”

Non è la prima volta nel corso della sua carriera che Daniele Orsato, per alcune sue decisioni prese in campo, finisce al centro delle polemiche. Questa volta la motivazione principale della critica che l’ha colpito è stato il fallo non fischiato e commesso da Kalulu su Pessina in Milan-Atalanta. È perciò arrivato un durissimo giudizio, questa mattina, dalle pagine del ‘Corriere dello Sport’. “Peggior gara di sempre per Orsato. L’1-0 era da annullare“, si legge.

“Fallo netto, chiaro – si sottolinea – non visto da Orsato, o peggio, ignorato. Un errore di quello che viene ancora (per quanto?) considerato fra i migliori arbitri del Mondo. Orsato indirizza pesantemente la corsa scudetto, già influenzata dalla peggior stagione arbitrale degli ultimi anni (con il Milan che, altre volte, ha subito decisioni sbagliate). Bastava fischiare, e invece”. Critica, questa, inappellabile e lanciata senza troppi giri di parole.