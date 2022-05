Inter, che mazzata per il futuro: la sentenza gela Marotta

La rivalità tra Juventus ed Inter va avanti da anni e potrebbe avere importanti retroscena anche per il prossimo calciomercato.

Ieri sera il match di campionato tra Juventus e Lazio non è stata senza dubbio una sfida come le altre. Il risultato per i bianconeri non contava molto, ma la sfida è stata l’occasione per festeggiare e salutare due icone (seppure in modo diverso) come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Tanta commozione e tante lacrime per due dei personaggi più importanti del mondo Juve. Ora il club bianconero, così come Inter e Milan, lavorano anche al mercato ed al futuro.

Dybala non è più oramai un giocatore della Juve, ma tutti i tifosi vogliono conoscere la prossima destinazione della Joya ed in particolare se l’argentino resterà oppure no in Serie A. La paura più grande dei tifosi bianconeri è che Paulo possa andare all’Inter, eterna rivale e ‘nemica’ della squadra bianconera.

La società nerazzurra, guidata dall’amministratore delegato Beppe Marotta (grande estimatore del giocatore) lavora da settimane e valuta l’argentino come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Inter, la notizia che ‘allontana’ Dybala

Dopo aver terminato il match Dybala è esploso in lacrime, tanti saluti allo stadio che lo ha reso grande nel mondo del calcio. Proprio riguardo l’ex giocatore del Palermo è emerso nelle ultime ore un importante retroscena di mercato.

Secondo quanto riporta Repubblica il giocatore argentino, nel tradizionale giro di campo per salutare i tifosi, avrebbe detto la frase “All’Inter non andrò mai”, un messaggio molto significativo e che chiarirebbe le intenzioni del giocatore.

Ora le prossime settimane saranno decisive per capire se questo messaggio sarà rispettato o se invece ci sarà il grande tradimento. Il futuro di Dybala e di tante altre stelle in scadenza è in bilico e con l’inizio del calciomercato ci saranno tanti clamorosi botti.