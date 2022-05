Juventus, doppio colpo da sogno: i tifosi incrociano le dita

La Serie A è ormai al termine. La Juventus ha raggiunto la qualificazione Champions ed ora lavora in vista del prossimo anno.

Dopo il pari con la Lazio e gli addii ormai ufficiali di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, per la Juventus è tempo di mercato. Il club bianconero vuole tornare a vincere e per questo motivo è pronta a mettere un atto un mercato di primissimo profilo, puntando cosi a scalzare le milanesi.

Uno dei reparti principali che la squadra di Massimiliano Allegri vuole ritoccare è il centrocampo, reparto che in questa stagione ha fatto molta fatica. Il sogno della società è il ritorno di Paul Pogba, giocatore in scadenza di contratto con il Manchester United e pronto ad una nuova (o magari ad un ritorno) esperienza.

Nelle ultime 48 ore si è parlato molto dell’incontro tra il giocatore ed il club bianconero e la Juve vuole il talento francese per sostituire Paulo Dybala e riscaldare nuovamente il cuore dei tifosi. Questo ma non solo visto che la Juve è pronta ad un altro colpo da sogno.

Juventus, si lavora al doppio straordinario colpo

Secondo quanto riporta Sky Sport la Juventus lavora al doppio colpo Pogba più Angel Di Maria, stella argentina in scadenza con il Psg. Il giocatore, viene visto nonostante l’età come un colpo di livello internazionale. Più defilato invece Ivan Perisic e secondo l’emittente il croato è solo un’alternativa al giocatore sudamericano. Inoltre non è da escludere definitivamente la pista Inter per Ivan con i nerazzurri che proveranno fino all’ultimo a trattenerlo.

Pogba e Di Maria potrebbero essere quindi i primi colpi della Juventus 2022/2023 e la società bianconera ha voglia di un grande mercato per riportare la squadra sul tetto d’Italia, dopo due anni di assenza e dopo la prima stagione con zero titoli all’attivo.