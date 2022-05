Calciomercato Juventus, che sgarbo a Marotta: arriva la conferma

La Juventus al lavoro per la prossima stagione. Nel mirino del presidente Agnelli un possibile sgarbo all’ex Marotta: l’indiscrezione di Sky Sport.

Il pareggio contro la Lazio non ha minato la classifica della Juventus, ma ne ha nuovamente messo a nudo le criticità. Certo, la serata era tutta improntata alla festa, ai saluti sentiti e commossi per Chiellini e Dybala. Eppure, il 2-2 con i biancocelesti ha confermato una cosa: la Vecchia Signora necessita di un restyling.

Un restyling sul quale la dirigenza della Juventus è già al lavoro. Tanti i nomi in vista della prossima stagione, in particolare Pogba e Di Maria, veri e propri sogni bagnati di un’estate bianconera.

Nomi ai quali bisogna aggiungere anche quello di Ivan Perisic. Il croato sembra ormai ai saluti con l’Inter e la Juventus sarebbe disposta a fare sul serio per tendere uno sgambetto al club dell’ex Marotta.

Juventus, nel mirino Perisic: Agnelli prepara lo sgarbo a Marotta

D’altronde, l’ex esterno del Bayern Monaco aveva gelato i tifosi nerazzurri, nell’immediato post-gara della finale di Coppa Italia: “Non si aspettano gli ultimi momenti per rinnovare un giocatore importante”. Così, Perisic aveva ammonito l’AD Marotta e lanciato un segnale chiaro alla società nerazzurra.

Adesso, secondo quanto riportato e confermato da ‘Sky Sport’, la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne. In programma c’è un nuovo (e ultimo?) incontro tra l’Inter e l’entourage del croato, ma l’aria di rottura sembra ormai inevitabile.

Di qui, il presidente Agnelli è pronto a tirare un brutto scherzo all’ex Marotta e provarci per Perisic a parametro zero. Una politica che i bianconeri vorrebbero condurre in questa prossima sessione di mercato, compatibilmente con la concorrenza che arriva dalla Premier. Sempre stando a ‘Sky Sport’, anche il Chelsea si è iscritto alla corsa per il croato.