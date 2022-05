Juventus, che doccia gelata: l’annuncio dopo la Lazio spiazza i tifosi

All’indomani dalla sfida con la Lazio la Juventus è stata gelata in diretta radio da un noto addetto ai lavori in tema di calciomercato.

La Juventus concluderà la stagione 2021/2022 sabato prossimo quando sarà ospite della Fiorentina in una gara che comunque vada sancirà il suo 4° posto finale in campionato. Lo stesso piazzamento ottenuto un anno fa con Andrea Pirlo in panchina e che non può essere considerato che deludente.

La speranza era che il ritorno di Allegri riportasse immediatamente il club bianconero al top, ma la squadra sembra ormai arrivata a fine ciclo e dovrà essere rifondata. Dopo l’addio dello Stadium a Chiellini e Dybala, la dirigenza cerca di guardare al futuro e vorrà rifondare soprattutto il centrocampo, vero e proprio punto debole degli ultimi anni.

Tanti i nomi in ballo per la mediana della Vecchia Signora. Uno dei più chiacchierati, insieme a un Pogba che sarà libero a zero ma non è obiettivo così scontato, è quello di Sergej Milinkovic-Savic, alla Lazio dal 2015 e ormai da diverse stagioni uno dei migliori centrocampisti di tutta la Serie A.

A 27 anni pare che il serbo possa lasciare il club che lo ha lanciato in estate, ma a smentire la possibilità che possa trasferirsi alla Juventus è intervenuto uno dei più noti giornalisti italiani, Sandro Sabatini. Che ha lasciato poche speranze, per non dire nessuna, alla Vecchia Signora.

Sabatini: “Milinkovic obiettivo impossibile per la Juventus”

Intervenuto come ospite a “Radio Radio”, il noto giornalista e opinionista ha infatti affermato che “in questo momento nessuno in Italia può permettersi uno come Milinkovic-Savic“. Un ragionamento figlio delle ultime notizie su una Serie A sempre più in crisi economica.

E quindi “se la Juventus vuole Milinkovic cosa offre? 40-50 milioni più Arthur e Rugani”? Sabatini ironizza sulla possibile trattativa che i club potrebbero mettere in ballo, definendo la stessa quasi impossibile. Pensare a una destinazione estera per il serbo, peraltro autore ieri sera del gol del pari in pieno recupero proprio contro i bianconeri, è dunque quasi inevitabile. Un’affermazione che certo non farà contenti i tifosi juventini.

La continua fuga di talenti verso altri campionati certifica le difficoltà economiche che sta attraversando oggi la Serie A. E se come dice Sabatini Milinkovic-Savic lascerà la Lazio senza restare in Italia, il nostro campionato perderà un’altra stella di primo livello. Confermando, se ce ne fosse bisogno, che restare al top sarà sempre più difficile.