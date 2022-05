“Perché l’ha fatto?”: Mbappé, il gesto con Ramos sconvolge gli spagnoli

PSG, cosa succede per Mbappé? In pieno periodo di rumors, il francese sconvolge gli spagnoli con un gesto al quale partecipa anche Sergio Ramos.

Il futuro di Kylian Mbappé al centro del calcio europeo. Il fenomenale attaccante francese è in scadenza contrattuale con il PSG e il suo avvenire è tutt’altro che scritto. E nonostante le voci che lo vedono ormai in dirittura d’arrivo con il Real Madrid, nulla è ancora certo.

Anzi, in un periodo di grande confusione e innumerevoli speculazioni, qualsiasi gesto o dichiarazione può essere un indizio. Lo sanno bene i colleghi spagnoli, che stanno monitorando con attenzione quello che accade nell’universo Mbappé.

Un universo dove basta un semplice e banale gesto della mano (da parte del francese) per scatenare la girandola delle ricerche e delle riflessioni. E negli ultimi giorni, in Spagna, è partita subito la caccia alla verità.

PSG-Mbappé, il gesto con Ramos fa impazzire gli spagnoli

Nel corso di uno shooting fotografico con alcuni compagni, l’attaccante francese ha fatto discutere molto la stampa madrilena. Come evidenziato anche da ‘AS TV’ e dai media iberici, Kylian Mbappé si è fatto ritrarre portando la sua mano al petto e posizionandola molto vicina al logo del Paris Saint-Germain.

Un qualcosa che ha fatto interrogare i colleghi spagnoli, spiazzati anche dal fotogramma dove anche l’ex blancos, Sergio Ramos, accompagna fisicamente la mano del francese poco sotto lo stemma del PSG.

Una dichiarazione d’amore e un possibile indizio per un rinnovo in quel di Parigi? No, affatto: come rivelato dai fotogrammi successivi, Mbappé era semplicemente intento a coprire la scritta di uno sponsor, non più in rapporto con il club parigino. A differenza dei suoi compagni, l’ex Monaco indossava una polo risalente ad un vecchio modello, con ancora il suddetto sponsor presente sul petto.