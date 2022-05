Italia ed il sogno ripescaggio ai Mondiali: l’annuncio gela Mancini

L’Italia sogna il ripescaggio se si dovesse concretizzare la squalifica dell’Ecuador: l’annuncio però gela Mancini, ecco cosa accadrà

L’Italia ancora non supera la delusione per non essere, per la seconda volta consecutiva, approdata alla competizione dei Mondiali. L’annuncio dato dal presidente Chimenti aveva (ri)dato speranza a un Paese intero, ma le ultime dichiarazioni rilasciate gelano Mancini e tutti i tifosi azzurri.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Franco Chimenti, presidente della Federgolf, sulla possibilità che l’Italia potesse essere ripescata ai Mondiali in caso di esclusione dell’Ecuador, ha parlato anche Evelina Christillin. Il membro Uefa, appartenente al consiglio Fifa, ha smentito categoricamente questa possibilità.

Il suo annuncio, quindi, ha spento le speranze degli italiani. E dell’intero gruppo guidato da Roberto Mancini. È vero, l’Ecuador rischia l’esclusione dalla competizione che si svolgerà in Qatar nel 2022. Esclusione che potrebbe concretizzarsi se dovesse essere accertato che la nazionale ecuadoriana abbia schierato in campo Byron Castillo in maniera irregolare nel corso delle qualificazioni. Al suo posto, tuttavia, non subentrerebbe l’Italia, bensì un’altra sudamericana.

Mondiali, Evelina Christillin spegne le speranze dell’Italia e di Mancini: “Non è vero che possa essere ripescata”

Evelina Christillin ha parlato ai microfoni del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’, su ‘Radio 1’: “Non è vero che l’Italia sta per essere ripescata ai Mondiali di calcio. Anche nel caso la nazionale dell’Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c’è nessuna possibilità che l’Italia giochi il prossimo mondiale”.

In caso di esclusione dell’Ecuador, infatti, entrerebbe di fatto il Cile tra le nazionali che sfileranno e disputeranno i vari match in Qatar nel 2022. L’Italia sembrerebbe, quindi, costretta a dire nuovamente addio alla competizione a cui non prende parte ormai da otto lunghi anni. Nonostante il titolo di campioni d’Europa in carica, gli azzurri non voleranno ad affrontare le dirette concorrenti in Qatar. Doccia questa gelata da parte della Uefa e di rimando della Fifa.