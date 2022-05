“Non lo difenderò più”: Napoli, l’annuncio in diretta scatena le polemiche

Il Napoli di Spalletti ha raggiunto l’obiettivo stagionale, ma secondo una buona fetta di tifosi poteva fare molto meglio.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è ormai conclusa con gli azzurri che non hanno più nulla da dire a questo campionato. La squadra partenopea ha raggiunto la qualificazione alla Champions League, obiettivo stagionale annunciato, ma tra i tifosi c’è rammarico per aver abbandonato forse un pò troppo presto la lotta scudetto.

Uno dei giocatori più deludenti di questa annata è il centrocampista polacco Piotr Zielinski. Talento indiscusso, gran tiro, ma una fragilità ed un problema di continuità che hanno accompagnato Piotr per tutta la sua carriera. Dopo un buon avvio il giocatore è calato alla distanza e nelle ultime settimane Spalletti lo ha relegato in panchina, nel ruolo di gregario e subentrato nel corso del match.

Nel corso di una trasmissione su Canale 21 l’ex calciatore ed opinionista DAZN Dario Marcolin ha attaccato duramente il giocatore ed ha parlato cosi in vista del futuro: “Zielinski? Ho smesso di difenderlo, in ritiro ho visto un campione poi però lo devi dimostrare in campo”.

Napoli, duro attacco a Zielinski

Marcolin ha poi continuato parlando della prossima stagione ed in particolare auspicando una determinata scelta di Spalletti per il Napoli del futuro: “Non parti titolare con lo Zielinski visto quest’anno, ho visto bene Mertens delle ultime gare”.

Infine un’ultima stoccata e non da poco per il giocatore che in passato tanti paragonavano a grandi stelle internazionali. Marcolin chiosa: “Mertens gioca in verticale, gioca bene la palla e spesso fa gol. Inoltre non perde quasi mai palla, a differenza di Zielinski”. Dure critiche per Zielinski, nel mirino dei tifosi ed anche di un ex giocatore come Marcolin.