Calciomercato Napoli, big in bilico: tifosi spiazzati dall’annuncio

Uno dei big del Napoli si è aperto in una lunga intervista concessa a ‘Onze Mondial’: “vedremo cosa accadrà a fine stagione, qui sto bene”

Dopo il saluto a Lorenzo Insigne al termine della sua ultima partita al “Maradona”, il Napoli si appresta a vivere l’ultima partita dell’anno senza grosse pressioni. La squadra di Luciano Spalletti ha raggiunto aritmeticamente la terza posizione. Gli azzurri questa volta hanno conquistato l’obiettivo in anticipo e possono già pensare al futuro.

Con il pallone ormai prossimo a fermarsi, cominceranno ad intensificarsi le voci di mercato. L’ultima intervista concessa da uno degli uomini più rappresentativi del gruppo di Luciano Spalletti tuttavia alimenta le ansie dei tifosi.

Napoli, Koulibaly non esclude l’addio: “Amo Napoli ma vedremo a fine stagione”

Per Kalidou Koulibaly è stata un’annata molto positiva. Il centrale senegalese ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli mentre in nazionale ha conquistato la Coppa d’Africa e poi ha ottenuto anche il ticket per il Mondiale che si giocherà in Qatar tra novembre e dicembre.

Tiene banco però soprattutto il suo futuro. Il difensore è in scadenza nel 2023. A circa un anno dalla fine del suo contratto pertanto filtrano i dubbi su una sua permanenza a Napoli. Nell’intervista alla rivista ‘Onze Mondial’, Koulibaly non ha escluso l’addio.

“Di Napoli amo tutto: il sole, il mare, le persone e l’entusiasmo per il calcio. Mi piace il modo in cui sono accolti gli stranieri. I miei bambini adorano la città e parlano benissimo l’italiano. Il primo anno è stato molto difficile. In quel momento non pensavo di restare otto anni al Napoli, avevo ricevuto offerte da alcuni club. Pensavo che la società mi avrebbe ceduto ma ha deciso di tenermi. A Napoli, la società ascolta i tifosi. Il presidente prende in considerazione la loro opinione. A volte però De Laurentiis ha avuto anche pretese troppo alte per cedermi e ha bloccato alcune trattative. Non sono un ragazzo a cui piace scontrarsi per ottenere qualcosa. Se un giorno andrò via, lo farò in maniera pulita. I tifosi del Napoli non meritano che io litighi con il presidente. Si fidano di me e io cerco di ringraziarli per il loro affetto quando scendo in campo. A fine stagione vedremo cosa accadrà”, ha detto Koulibaly.