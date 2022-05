Belotti, il futuro è un mistero: tre club si sono mossi per il bomber, ecco quali

Resta tutto da scrivere il futuro di Belotti, il cui contratto con il Torino scade a giugno: intanto per lui si sono mosse tre squadre.

Dentro o fuori. Sta per arrivare il momento delle scelte definitive per Andrea Belotti, il quale venerdì chiuderà il proprio campionato affrontando la Roma con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il bottino fin qui totalizzato (8 gol e un assist in 21 presenze). Poi sarà tempo di riflettere sul futuro e capire se proseguire, o interrompere, l’esperienza con la maglia del Torino.

Il contratto che lo lega al club, come noto, scade a giugno e fin qui le parti non sono riuscite ad trovare la quadra in merito al rinnovo. Il presidente Urbano Cairo, dal canto suo, nelle scorse settimane ha messo sul piatto un nuovo accordo da 4 milioni (tra parte fissa e bonus) all’anno per cercare di strappare il “sì” del capitano.

Un bel passo in avanti rispetto all’ingaggio attualmente percepito dal giocatore (2.2 milioni) ma non sufficiente per convincerlo a firmare. L’attaccante, infatti, vorrebbe mettersi alla prova in contesti più competitivi e da ormai diverso tempo ha iniziato a guardarsi intorno. Tre, in particolare, le squadre che hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

Belotti, dentro o fuori: il Torino attende una risposta

L’elenco, stando a quanto riportato oggi da ‘La Stampa’, comprende il Toronto (dove ritroverebbe Lorenzo Insigne) ed il West Ham in lotta per un posto nella prossima Europa League. Sulle tracce di Belotti c’è anche la Roma, che in estate proverà a regalare al tecnico José Mourinho un nuovo attaccante in modo tale da rendere maggiormente competitiva la squadra.

Il momento della verità è all’orizzonte. Il calciatore e la dirigenza del Torino torneranno ad incontrarsi nel week-end, al fine di fare il punto della situazione e capire se esistono le condizioni per proseguire insieme. In caso di fumata grigia, per il club e Belotti si aprirà un nuovo capitolo della rispettiva storia. Il divorzio resta un’opzione concreta, ma Cairo non vuole lasciare nulla di intentato.