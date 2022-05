Juve, la fumata bianca può arrivare prima del previsto: incontro con l’agente

Juve, il desiderio per l’attacco può arrivare prima del previsto. L’incontro con l’agente può già portare alla fumata bianca.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per programmare la prossima stagione. Il club bianconero, matematicamente già qualificato in Champions League, è pronto a rivoluzionare la rosa in vista del doppio impegno del prossimo anno. Max Allegri è chiamato a riportare la Juventus ai vertici del campionato e a non sfigurare in Europa: questo il diktat dei vertici della società.

Il patron e la dirigenza tutta sono già da tempo all’opera per regalare ai tifosi e all’allenatore nuovi innesti da inserire in rosa. Nomi di esperienza, vecchi pallini di calciomercato e giovani di prospettiva che possano fruttare plusvalenze in futuro.

Calciomercato Juve, le ultime sull’affare Di Maria

Uno dei calciatori che è da diversi anni al centro dei rumors di calciomercato che riguardano la Juventus è senza ombra di dubbio Angel Di Maria. L’argentino del Paris Saint-Germain è finito, per l’ennesima volta, nel mirino del club piemontese che, stavolta, sembrerebbe deciso a dare il via ad una vera e propria offensiva per convincerlo al trasferimento in Serie A.

L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ ha svelato le ultime sulla trattativa tra i bianconeri ed il calciatore. L’affare, come riferisce il quotidiano, sembrerebbe essere finito sui giusti binari. Anzi, la chiusura potrebbe arrivare prima del previsto. Il prossimo incontro con Jorge Mendes, agente del calciatore, potrebbe essere quello giusto per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Filtra ottimismo sul buon esito dell’affare che potrebbe concludersi sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo anno. L’ingaggio? La Juve mette sul piatto circa 7 milioni di euro netti all’anno per il calciatore. Una cifra piuttosto importante che potrebbe ingolosire, e non poco, l’argentino in uscita dal PSG.