“Dopo la Roma…”: Belotti, la rivelazione in conferenza scatena il mercato

L’ottimo lavoro di Ivan Juric ha consentito al Torino di raggiungere la salvezza con enorme facilità dopo stagioni di difficoltà e stenti. Alla vigilia dell’ultima di campionato contro la Roma, concentrata sulla finale di Conference League, il tecnico ha già introdotto alcuni temi caldi del calciomercato. L’allenatore croato ha parlato pure del futuro di Andrea Belotti, ormai arrivato ad un mese dalla scadenza del suo contratto con il club granata. Juric ha fatto una rivelazione importante sul futuro del capitano granata.

Da quando è arrivato al Torino nel 2015, l’attaccante bergamasco non ha mai mancato la doppia cifra in Serie A. Rischia però di farlo quest’anno. A 90’ dalla fine, infatti, è ancora fermo ad 8 realizzazioni. Gliene mancano due per eguagliare quantomeno il suo score della stagione 2017-2018 che è anche la sua peggiore con la maglia del Toro. Resterà comunque ben distante dai 26 gol firmati nel campionato 2016-2017 che rimane tuttora la sua annata più prolifica.

Juric: “Belotti comunicherà la sua scelta dopo la Roma, dopodiché il discorso sarà chiuso definitivamente”

Ivan Juric ha posto una deadline alle lunghe riflessioni di Andrea Belotti. Il capitano granata non ha ancora sciolto le sue riserve sul futuro. Da parte dell’allenatore ora però è arrivata una posizione forte: “Ci darà una risposta dopo la partita. Nelle ultime settimane il Torino ha avanzato delle buone proposte, ora tocca a lui decidere. Dopo questi due giorni, il discorso sarà chiuso e non si andrà più avanti”. I granata hanno avviato comunque dei contatti per l’attacco.

Il tecnico non si è tirato indietro neppure davanti alle altre domande che hanno introdotto il calciomercato: “Mandragora non è un calciatore del Torino. L’obbligo del riscatto era legato ad un numero di presenze che non ha raggiunto per cui se vogliamo dobbiamo comprarlo. Così come dobbiamo fare con Pobega. Quando prendi calciatori in prestito è sempre così, non sai mai cosa può succedere”.

Chi non farà parte del prossimo futuro è invece Brekalo: “Conosco la sua decisione già da un paio di mesi. Vuole fare un’altra esperienza. Gli dico però grazie perché si è sempre comportato da grande professionista e ha lavorato al massimo. Ognuno fa le proprie scelte”.