Sassuolo-Milan, la decisione spiazza tutti: addio al calcio, è ufficiale

Sassuolo-Milan, si prevede una grande festa e tanta commozione. Il Milan può festeggiare lo scudetto, ma il calciatore dice addio al calcio.

Sassuolo-Milan è il match che può regalare ai tifosi rossoneri lo scudetto. La festa è già pronta, manca solo il risultato della gara del Mapei Stadium contro la squadra di Alessio Dionisi. Stefano Pioli è ad un passo dalla storia visto il tricolore ad un passo, dopo numerosi anni a bocca asciutta.

Prevista invasione di tifosi rossoneri a Reggio Emilia: non a caso è partita la caccia al biglietto ed il club emiliano ha anche diramato una nota di denuncia a proposito dei numerosi tagliandi contraffatti che stanno circolando nelle ultime ore.

Sassuolo-Milan, Magnanelli dice addio al calcio

Il match di domenica, però, segna un importante traguardo anche per i padroni di casa. I neroverdi non lottano per alcun obiettivo in classifica generale, ma quella contro il Milan sarà una giornata di festa ed entusiasmo anche per i tifosi del Sassuolo. Il motivo? L’addio al calcio di Francesco Magnanelli, storico capitano della squadra.

Magnanelli, infatti, è pronto a dire addio al calcio. A comunicarlo è stato lo stesso club neroverde attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Di seguito uno stralcio del comunicato: “Dopo 520 partite in maglia neroverde […] dal campionato di Serie C2 all’Europa League, il nostro capitano Francesco Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato”. La nota poi prosegue: “Domenica contro il Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera. Sabato, presso la sala stampa delle Mapei Football Center, ci sarà la conferenza stampa di saluto del capitano neroverde”.