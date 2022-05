Calciomercato Torino, la rivelazione su Belotti spiazza: annuncio in diretta

Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? L’attaccante del Torino non ha ancora deciso. E intanto arriva un annuncio in diretta ‘DAZN’.

Il futuro di Andrea Belotti è ancora in bilico. L’attaccante del Torino, al momento in campo contro la Roma allo stadio Olimpico Grande Torino, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il sodalizio con il club granata si concluderà il 30 giugno 2022. Dopo tale data sarà libero di accasarsi altrove, salutando il Piemonte a parametro zero.

Il Gallo non ha ancora deciso se proseguire l’avventura col club allenato da Ivan Juric, ma a breve sarà tempo di prendere una decisione ufficiale. Quella di questa sera potrà essere l’ultima gara con la maglia granata.

Calciomercato Torino, annuncio di Vagnati sul futuro di Belotti

A proposito del suo futuro, nel pregara è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ il direttore sportivo del Torino, Gabriele Vagnati. L’uomo mercato della società piemontese ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta televisiva. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Non lo so se Belotti resterà – ha esordito – ne parleremo la prossima settimana. Noi siamo ottimisti, anche se non c’è ancora una decisione definitiva. Non mi vorrei esporre. Non c’è nulla di definitivo, ma il suo cuore è granata. Le sensazione sono positive”.

Conclude, poi, con un riferimento ai rumors di mercato su Bremer: “Per lui abbiamo ricevuto tante telefonate. Oggi sarà premiato come miglior difensore del campionato. Direi che questo è un grande riconoscimento per lui come uomo e come giocatore”.