Juve, Morata ‘provoca’ Allegri: l’ironia dello spagnolo in un video

C’è dell’ironia da parte di Alvaro Morata nei confronti di Massimiliano Allegri sulla stagione della Juve

La stagione della Juve è stata abbastanza deludenti in larghi tratti. Il quarto posto non può soddisfare il club e i tifosi bianconeri, anche perché il mantra è sempre stato ‘vincere è l’unica cosa che conta’. Massimiliano Allegri avrà a disposizione nuovi giocatori a partire dalla prossima sessione di calciomercato, ma il modo di far giocare la Juventus ha sempre generato diverse discussioni. Anche per le dichiarazioni nel postpartita del suo allenatore e per la ‘famosa’ teoria del corto-muso.

In diverse partite, infatti, la Juventus ha conquistato la vittoria tirando pochissime volte verso la porta avversaria. E soprattutto lasciando il pallino del gioco all’altra squadra, pur essendo inferiore tecnicamente e per valore assoluto. E’ il modo di giocare di Allegri e la Juve ha voluto continuare su questa strada dopo le brevi parentesi di Sarri e Pirlo.

Juve, tutta l’ironia di Morata verso Allegri

La Juventus, sui propri profili social, ha reso noto un video dove Arthur e Morata sfidavano Chiellini e Chiesa alla playstation. Alla fine del primo tempo, l’attaccante spagnolo ha guardato le statistiche della partita e poi ha esclamato: “Allegri sarebbe fiero di noi, zero tiri in porta! Statistica fantastica”. Un siparietto simpatico, ricordando alcune partite in cui la Juve ha concluso con zero tiri: come per esempio la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, terminata 0-1 con l’autogol di Venuti.

Tra l’altro, Morata potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione per mancato riscatto dall’Atletico Madrid. I Colchoneros pare non vogliano concedere lo sconto rispetto ai 35 milioni del riscatto.