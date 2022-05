Probabili formazioni 38^ giornata Serie A: fuori Dybala e Vlahovic

Tutte le probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A: spazio ai verdetti definitivi sulla corsa scudetto, salvezza ed Europa. Milan impegnato a Sassuolo, Inter in casa contro la Sampdoria: sale l’ansia per la conquista del tricolore

38^ giornata pronta e entrare ufficialmente nel vivo. Si partirà con la sfida tra Torino-Roma, match fissato in anticipo per permettere alla Roma di preparare al meglio la finale di Conference League. Occhio alla doppia sfida scudetto sull’asse Sassuolo-Milano.

Milan impegnato in trasferta contro i neroverdi, pronti a onorare l’impegno, Inter obbligata alla vittoria interna contro la Sampdoria per poi sperare nella sconfitta del Milan contro i neroverdi. Sale l’ansia scudetto per gli ultimi 90 minuti.

Attenzione anche alla doppia sfida Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese. I rossoblù dovranno vincere contro il Venezia e sperare che la Salernitana non vinca contro l’Udinese. In caso di vittoria dei granata sarà ufficialmente salvezza per gli uomini di Nicola. Juventus impegnata Firenze per l’atto conclusivo della stagione. Allegri lascerà a Torino sia Dybala che Vlahovic.

Probabili formazioni 38^ giornata Serie A

Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira, Spinazzola; Pellegrini Lo; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho

Genoa-Bologna

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Hernani; Amiri, Melegoni, Portanova; Yeboah. All. Blessin

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Binks, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlović

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Zapata. All. Gasperini

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Akè, Miretti, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. All. Allegri

Lazio-Verona

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone. All. Tudor

Spezia-Napoli

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Agudelo; Manaj. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Inter-Sampdoria

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez M, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli

Salernitana-Udinese

SALERNITANA (3-5-1-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly L, Bohinen, Kastanos, Obi; Verdi; Djuric. All. Nicola

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi

Venezia-Cagliari

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Peretz, Ampadu, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. All. Soncin

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Rog, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Agostini