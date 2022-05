Non solo Dybala e Chiellini: Juventus, c’è l’ennesimo addio

La Juventus è pronta a dire addio a un altro elemento importante della rosa, dopo Dybala e Chiellini

La rivoluzione della Juventus è partita già in questi mesi, con l’addio di Giorgio Chiellini e quello di Paulo Dybala. Quello dell’argentino ha dato prova che per il club tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Una scelta discutibile, considerando l’attaccamento del giocatore alla maglia bianconera e ciò che ha dato, anche in questa stagione. Bisogna anche capire cosa decideranno di fare con Federico Bernardeschi, dopo aver rinnovato il contratto a Cuadrado.

Bernardeschi è uno dei giocatori in scadenza di contratto e una soluzione definitiva non è ancora stata raggiunta. La sensazione è che ci saranno diversi movimenti di mercato, in entrata e in uscita. Troppi due anni senza vincere il campionato e tre senza superare gli ottavi di finale di Champions League. E con il quarto posto acquisito, la Juve ha preso le prime decisioni che coinvolgono l’attacco.

Juventus, anche Morata dice addio dopo Dybala e Chiellini

Un altro a dire addio alla Juventus sarà Alvaro Morata. Il quotidiano spagnolo MARCA, infatti, ha riferito che il club bianconero non ha ottenuto uno sconto dall’Atletico Madrid per il riscatto, fissato a 35 milioni di euro. Dopo due anni di prestito, quindi, l’attaccante spagnolo dovrà tornare in patria, da Diego Pablo Simeone che non avrebbe la minima intenzione di tenerlo con sé, nemmeno dopo l’addio di Suarez.

Una scelta particolare considerando i tanti milioni spesi per il prestito. Una gestione sbagliata dell’ex ds Fabio Paratici. Questo, però, dà l’idea delle intenzioni della Juventus che punterà a rivoluzionare tutto il reparto offensivo. Vlahovic, infatti, sembra l’unico sicuro di restare. Poi c’è ancora il capitolo centrocampista da risolvere, e anche quello dipenderà dalle cessioni.