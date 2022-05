Roma, il primo colpo di Josè Mourinho è già sbarcato in città

Il prossimo acquisto della Roma è già sbarcato nella capitale. Il tecnico Mourinho e i tifosi giallorossi pronti ad accoglierlo.

La Roma ha messo già a segno il primo colpo in vista della prossima stagione. Tiago Pinto mette il primo tassello a disposizione di Josè Mourinho in vista di quella che dovrà essere la stagione della consacrazione.

L’ottimo cammino europeo dei giallorossi, finalisti di Conference League e ad un passo dal primo successo continentale della loro storia, ha avuto come contraltare la mancata qualificazione in Champions League oltre alla non ancora certezza dell’Europa League, il cui ingresso dipenderà anche dal match di questa sera col Torino.

Per questo la dirigenza si è subito messa al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione che, nelle speranze dei piani alti, sarà quella del ritorno della Roma tra le big. Il primo colpo, a parametro zero, è il portiere ormai ex Benfica Mile Svilar. Proprio oggi infatti un ulteriore indizio ha dato conferma del suo ormai certo passaggio in giallorosso.

Roma, Mile Svilar in città per trovare casa

Come riporta Sky Sport, il portiere serbo classe ’99 quest’oggi era in città con la fidanzata. Il motivo, oltre al definire gli ultimi dettagli del trasferimento, anche quello di trovare casa in vista della nuova stagione nella capitale. A dimostrazione di come ormai il suo trasferimento sia cosa fatta.

Mile Svilar quest’anno ha giocato prevalentemente con la formazione B del Benfica, collezionando 13 presenze nella Liga Portugal 2, le serie cadetta portoghese, con la maglia della squadra riserve. Il calciatore ha già sostenuto le visite mediche nel mese di marzo a Parigi ed ha trovato un accordo per un contratto che lo legherà alla Roma fino al termine della stagione sportiva 2026/27.