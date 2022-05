“Tra un paio di giorni…”: Juric vuota il sacco su Belotti. Annuncio in diretta

Il futuro di Andrea Belotti sembra aver preso una precisa direzione. Ne parla anche Ivan Juric, al termine di Torino-Roma.

Un netto 0-3 in favore degli ospiti giallorossi ha chiuso il campionato del Torino. La squadra del croato Juric ha chiuso il campionato all’undicesimo posto con 50 punti. Una matematica che forse non rende del tutto giustizia a bel progetto iniziato con il tecnico, che ha reso spesso i granata degli ostrici avversari.

Chiaramente il calciomercato potrebbe creare un’onta di rinnovamento e cessioni, considerato ad esempio che il primo in uscita è Gleison Bremer. Sarà probabilmente il difensore brasiliano il giocatore dal quale si ricaverà di più economicamente per poi procedere con investimenti mirati e non costosi.

Un altro addio che si starebbe avvicinando è quello del capitano Andrea Belotti. Il 28enne di Calcinate ha resistito a tutte le proposte di rinnovo avanzate dalla società di Cairo, alla quale è comunque legatissimo, poiché nel pieno della maturità professionale vorrebbe compiere il salto in una squadra con maggiori ambizioni di classifica.

Torino, Juric risponde sul futuro di Belotti: è ancora incerto

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel post-partita di Torino-Roma, Ivan Juric offre una prospettiva nuova sul futuro del centravanti, accendendo ancora qualche speranza circa la sua permanenza in squadra: “Con Belotti abbiamo parlato la scorsa settimana. La società ha fatto la sua offerta, lui ci penserà in uno o due giorni e poi ci dirà la sua decisione. O resta o andrà via. In un paio di giorni si saprà, non ho alcuna sensazione”.

Sulla stagione appena giunta al termine e le prospettive che avanzano Juric interviene senza nascondere la confusione: “C’è un po’ di preoccupazione. Sono convinto che i giocatori migliorino in un modo fantastico quando lavori più anni. Diventano più fluidi e migliorano. Abbiamo tanti in scadenza ed in prestito con riscatti alti. La situazione è questa. La squadra ha fatto un campionato a livelli alti. Questa gara ci servirà molto”.