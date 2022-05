Abraham e Pellegrini trascinano la Roma in Europa League: Torino KO

La Roma batte la formazione di Juric grazie alla doppietta di Abraham ed al rigore messo a segno da Pellegrini: 3-0 fuori casa e qualificazione in Europa League.

Torino-Roma è finita da pochi minuti. La formazione di Josè Mourinho batte i ragazzi di Ivan Juric per 3-0 grazie alla doppietta firmata da Tammy Abraham ed al rigore di Pellegrini. Espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino. La vittoria vale tre punti importantissimi in campionato.

Il motivo? Grazie al successo lontano dalle mura amiche, i giallorossi si qualificano matematicamente alla fase a gironi della prossima edizione di Europa League. Può esultare lo Special One che tiene dietro Fiorentina ed Atalanta, pronte al duello a distanza per l’unico posto a disposizione per la Conference League.

Torino-Roma, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci ha pensato Abraham poco dopo la prima mezz’ora di gioco. L’attaccante giallorossa capitalizza un assist di Pellegrini, evita il contrasto di Zima e batte Berisha. Il suo gol vale il momentaneo 0-1 sul tabellone. Il centravanti si ripete a pochi minuti dalla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Al 41′, infatti, Ricardo Rodriguez combina la frittata a causa di un maldestro retropassaggio per Berisha. L’estremo difensore dei granata è costretto ad atterrare Abraham che dal dischetto calcia forte e centrale.

Nella ripresa, al minuto 78, Zaniolo viene atterrato in area di rigore da Buongiorno. L’arbitro Irrati non ha dubbi: giallo per il calciatore granata e rigore per i giallorossi. Dal dischetto si presenta Pellegrini che chiude i giochi sullo 0-3.

Classifica Serie A

Milan 83 punti (37 partite disputate), Inter 81 (37), Napoli 76 (37), Juventus 70 (37), Lazio 63 (37), Roma 63 (38), Fiorentina 59 (37), Atalanta 59 (37), Hellas Verona 52 (37), Torino 50 (38), Sassuolo 50 (37), Udinese 44 (37), Bologna 43 (37), Empoli 38 (37), Sampdoria 36 (37), Spezia 36 (37), Salernitana 31 (37), Cagliari 29 (37), Genoa 28 (37), Venezia 26 (37).