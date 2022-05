DIRETTA Fiorentina-Juventus: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Fiorentina-Juventus, gara delle ore 20.45 valida per il trentottesimo ed ultimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al via di Fiorentina-Juventus, gara valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scena un match importantissimo per la stagione dei padroni di casa.

La formazione di Vincenzo Italiano ospita in Toscana i bianconeri di Massimiliano Allegri. In palio ci sono tre punti fondamentali per l’annata dei locali, decisi ad agguantare la vittoria casalinga per centrare la qualificazione alla prossima edizione di UEFA Conference League. I viola, infatti, proseguono il duello a distanza con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I due club sono rispettivamente al settimo ed ottavo posto in classifica generale, ma di posti a disposizione per il ritorno in Europa ce n’è solamente uno, occupato momentaneamente proprio da Italiano. A dare il via al match sarà il fischietto dell’arbitro Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Longo. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Guida e Massimi. Il quarto uomo è Giua.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez. A disposizione: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, M.Quarta, Torreira, Callejon, Ikoné, Munteanu, Kokorin, Rosati, Piatek. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bonucci, Chiellini, De Ligt; Bernardeschi, Rabiot, Miretti, Locatelli, Alex Sandro; Kean, Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, McKennie, Zakaria, Arthur, Aké, Cuadrado, Morata, Vlahovic. Allenatore Allegri.