Fiorentina, il futuro di Italiano è tutt’altro che scontato: annuncio di Barone

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe non essere alla Fiorentina: parla il direttore generale Joe Barone

La Fiorentina si sta giocando l’Europa in campo contro la Juventus all’Artemio Franchi. Serve vincere per andare in Conference League, o comunque fare lo stesso risultato dell’Atalanta contro l’Empoli. Il periodo non è dei migliori, le tante sconfitte, infatti, hanno pregiudicato una posizione in classifica più prestigiosa. Sembrava addirittura che la viola potesse lottare per il quarto posto con la Juve.

A prescindere da come finirà la stagione, Vincenzo Italiano ha restituito dignità a una squadra depressa e demotivata. L’ha portata a sognare l’Europa dei grandi e a intromettersi tra le ‘sette sorelle’. Ma il suo futuro resta un rebus, nonostante il suo percorso alla Fiorentina è iniziato solo lo scorso anno.

Fiorentina, Barone parla del futuro di Italiano

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Con Italiano c’è un rapporto splendido, non parliamo solo di calcio. Il suo futuro immagino sia qui, ma le cose si fanno in due. Ha un contratto di un altro anno più opzione. Abbiamo già un’idea, ma domani decideremo anche su tutti i giocatori come Piatek”.

La Fiorentina, dunque, dovrà decidere cosa fare del proprio futuro e la stessa cosa vale per Vincenzo Italiano. Considerando che l’Europa può dare una mano, bisognerà capire come andrà a finire la partita con la Juventus. Lo scorso anno Commisso pagò una clausola molto alta per liberare l’allenatore dallo Spezia.