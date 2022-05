“Mi aspettavo di più!”: Inter, frecciata in vista del rush finale per lo Scudetto

Si tirano i bilanci in casa Inter, quando mancano ancora 90′ minuti prima della fine. Frecciata in diretta ad uno dei nerazzurri.

L’Inter si prepara agli ultimi e roventi 90′ minuti. Cosi la corsa Scudetto si condisce di un ultimo episodio, quello decisivo e che decreterà la vincitrice del campionato di quest’anno. Certo, i nerazzurri non partono con il favore del pronostico avendo due punti di ritardo rispetto al Milan che al momento comanda la classifica. E’ anche vero, però, che entrambe scenderanno in campo in due match dove nulla è prevedibile. Il Sassuolo ha già chiarito a più riprese la volontà di giocarsi tutte le carte per chiudere al meglio la stagione, ed è proprio in questo aspetto che confiderà l’Inter, oltre a dover battere la Sampdoria già salva.

Al netto di quello che sarà l’epilogo di questa stagione, i bilanci sono già cominciato. Chiaro, tutto potrebbe essere sovvertito proprio da quello che accadrà negli ultimi 90′ minuti, ma pare evidente che alcuni linee possano già essere tracciate per provare a capire cosa ha funzionato e cosa no. Nell’ambiente nerazzurro la speranza e di poter terminare la stagione con una grande festa, ma c’è chi già da adesso sta provando a sottolineare le sbavature della stagione.

Inter, la bacchettata di Amadeus ad uno dei nerazzurri

A dare bilanci ci pensano tutti, non soltanto gli addetti ai lavori. E quando a parlare è un tifosi doc dell’Inter come Amadeus, noto conduttore, è chiaro che il tutto assuma una forma ben distinta. Cosi il presentatore delle ultime tre edizioni del ‘Festival di Sanremo’, si è soffermato proprio sulla stagione nerazzurra, bacchettando anche qualcuno.

“I due migliori e peggiori dell’Inter? Mi è sempre piaciuto Brozovic, insostituibile”, ha subito chiarito Amadeus ai microfoni di ‘Radio Deejay’. “E anche Perisic, una delle migliori stagioni della sua carriera. Mi aspettavo di più da Correa”, ha poi bacchettato il conduttore. “Lautaro non è stato molto aiutato anche se Dzeko ha fatto il suo. Chiaro che Dzeko non è Lukaku. Non c’è un altro giocatore che ha deluso”, ha poi chiosato ancora Amadeus. Insomma, una frecciatina a Correa anche se il bilancio, tutto sommato, è positivo e c’è ancora un finale di stagione da giocare…