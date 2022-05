Cagliari in B, Giulini perde le staffe: surreale lite con Caressa

Dopo la retrocessione in Serie B del suo Cagliari, Giulini ha avuto un duro scontro in diretta a ‘Sky Sport’ con Caressa.

Nonostante il capitombolo della Salernitana contro l’Udinese per 0-4, il Cagliari è retrocesso. I sardi, infatti, non sono andati oltre allo 0-0 contro il Venezia già retrocesso. I sardi ritornano in Serie B dopo sei stagioni.

Cagliari, Giulini a Caressa: “A te non rispondo, perché sei stato il primo a farci un’infamità”

Dopo la debacle del suo Cagliari, Tommaso Giulini ha avuto un duro scontro a ‘Sky Sport’ con Fabio Caressa. Il patron del club sardo, infatti, ha risposto così ad una domanda postagli dal giornalista: “Caressa a te non rispondo, perché sei stato il primo a farci un’infamata. Settimana scorsa hai detto, senza verificare, che il Cagliari stava cambiando proprietà”