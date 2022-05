Calciomercato Fiorentina, Italiano perde pezzi dopo l’Europa: addio del big

Vincenzo Italiano perde pezzi dopo la qualificazione in Conference League: la Fiorentina perde un big

La vittoria contro la Juventus ha portato la Fiorentina alla qualificazione in Conference League. Un grande traguardo dopo alcuni anni in cui la viola ha fatto molto male, trovandosi anche nella lotta per non retrocedere. Nonostante l’addio di Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano ha portato la squadra al settimo posto. Un piazzamento finale che poteva essere anche più alto, se non fosse stato per le sconfitte nelle ultime partite.

La Fiorentina, però, dovrà programmare il futuro. Italiano sta già iniziando a perdere pezzi e bisogna ricostruire, andando a integrare gli acquisti dello scorso anno a nuovi elementi. Commisso dovrà accontentare l’allenatore sul mercato se vorrà togliersi ulteriori soddisfazioni e migliorare il campionato appena concluso.

La Fiorentina dice addio a Torreira

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Lucas Torreira ha deciso di lasciare la Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano farà ritorno all’Arsenal, perché le sue idee sul futuro sono diverse e non ci sarebbero le condizioni per il riscatto del cartellino. Con i Gunners ha un ultimo anno di contratto e deciderà il suo futuro una volta tornato a Londra. Si tratta di una grande perdita per Italiano, che aveva incentrato il suo gioco su Torreira.

Per esperienza internazionale e doti tecniche, sarà complicato per la Fiorentina sostituire Torreira. Servirà una grande intuizione di mercato da parte della direzione sportiva, per evitare rimpianti: anche perché la Conference League inizierà con i preliminari e sarà importante arrivare già pronti a un evento che la piazza aspettava da anni.