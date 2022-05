“Con Conte…”: Inter delusa e in lacrime, ora la sentenza fa traballare Inzaghi

L’Inter perde al fotofinish lo Scudetto, il Milan si laurea campione d’Italia: la delusione dei tifosi nerazzurri non si è fatta attendere.

L’Inter vince contro la Sampdoria a San Siro ma il 3-0 finale non basta per mettere nuovamente il proprio nome sullo Scudetto. Il club nerazzurro fallisce la possibilità di replicare la vittoria, la vetta della classifica conferma il Milan al primo posto. La delusione dei tifosi, allora, non si è fatta attendere.

Il Diavolo è tornato, è suo lo Scudetto per questa stagione 2021/2022. Stefano Pioli è riuscito a strappare il titolo ai cugini nerazzurri. I tifosi dell’Inter, allora, nonostante una vittoria ottenuta contro la Sampdoria, non sono di certo rimasti contenti per quanto avvenuto.

I nerazzurri, infatti, chiudono la stagione a -2 da Milan che, contro il Sassuolo, ha segnato tre gol pesantissimi. Senza lasciarsi sorprendere. Preso di mira, primo tra tutti, è stato per il titolo non conquistato, Simone Inzaghi. Colui che ha preso sulle proprie spalle l’eredità di Antonio Conte e ha condotto questa stagione guidando, una squadra reduce da un ritorno importante sotto le luci dei riflettori.

Inter, Inzaghi al centro della polemica. I tifosi tuonano sui social: impazza l’hasthag che colpisce il tecnico nerazzurro

Rammarico e polemiche in casa Inter per uno Scudetto non agguantato, insieme alla possibilità di potersi confermare per la seconda volta consecutiva campione in carica. I tifosi, allora, lanciano su ‘Twitter’ la propria sentenza contro Simone Inzaghi. Ricordando l’impresa di Antonio Conte, realizzata lo scorso anno: “Con Conte avrebbero mangiato pane e acqua, invece ora festeggiano per aver perso uno scudetto contro il nulla. Vinti due trofei che contano zero, mentalità da perdenti. Ora basta #inzaghiout”.

O ancora, come si legge: “Conte ha fatto un miracolo a portare il Tottenham in champions e lui non avrebbe mai perso questo scudetto, mentre Inzaghi ha dato forza al Milan di Pioli. #inzaghiout”. C’è chi allora vive ancora il grande rammarico di aver perso l’allenatore che in questa stagione ha riportato il Tottenham in Champions League per il prossimo anno: “Unico mio allenatore Conte. #inzaghiout”.