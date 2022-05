“È a un passo”: Inter, ‘regalo’ per Inzaghi prima della sfida scudetto

L’Inter, nonostante i problemi economici, non smette di pensare al futuro: ‘regalo’ per Simone Inzaghi

Simone Inzaghi alle 18:00 di questo pomeriggio, si giocherà lo scudetto negli ultimi 90′ della stagione. Il Milan è a un punto dall’essere campione d’Italia e strappare lo scettro all’Inter. Decisiva fin qui la sconfitta di Bologna nel recupero, con l’erroraccio di Radu che ha causato il gol di Sansone. Ma l’allenatore nerazzurro ha svolto comunque un ottimo lavoro in questa stagione piena di difficoltà e che sembrava dovesse terminare con una posizione ben diversa.

L’Inter, infatti, oltre a vincere due coppe ha anche fatto bella figura con il Liverpool -non è da tutti- ed è stata in gioco per lo scudetto fino all’ultima giornata. Risultati molto complicati da raggiungere considerando gli addii dell’anno scorso. Ma Inzaghi ci ha messo tanto del suo: forse l’unico rammarico è il periodo negativo in cui ha perso il primo posto, prima della sfida con la Juventus.

Inter, a un passo il rinnovo di Inzaghi

Marotta e tutta la dirigenza dell’Inter ha apprezzato molto il lavoro di Inzaghi. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, “il rinnovo per Simone Inzaghi fino al 2024 è a un passo”. Nel contratto sarà presente anche l’opzione per un ulteriore anno. Un bel ‘regalo’ per l’allenatore nerazzurro, che vede i frutti del suo lavoro concretizzarsi anche prima dell’esito della partita di oggi. Sembra scontato in questo calcio, ma non lo è per niente.

Restano da capire le intenzioni dell’Inter per la prossima stagione e i problemi che dovrà affrontare Suning. Inoltre, c’è da valutare anche la situazione legata a Ivan Perisic, per il quale si è anche mossa la Juventus a parametro zero. E ripartire da lui sarebbe molto importante per Inzaghi nella prossima stagione.