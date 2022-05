Calciomercato Juventus, casting per il post Dybala: big dalla Premier

Un big dalla Premier è candidato a essere il post Dybala nella Juventus, che ha finito la stagione quarta

La Juventus ha terminato la propria stagione al quarto posto. Un anno strano quello di Massimiliano Allegri, mai in lotta per lo scudetto e fuori agli ottavi di Champions League. La squadra dovrà ricevere necessariamente dei rinforzi sul mercato, a maggior ragione dopo l’addio dei protagonisti delle ultime vittorie. Come Chiellini, certo, ma anche come Paulo Dybala, per anni il miglior giocatore della Juve.

Dybala andrà via a parametro zero, su di lui c’è forte l’interessamento dell’Inter e della Roma. Potrebbe restare in Italia e tentare di vincere con un’altra maglia, anche perché l’idea di vederlo all’estero, in questo momento, è poco plausibile. La Juve intanto guarda al futuro, consapevole di dover concedere ad Allegri delle nuove pedine per tornare a vincere dopo due anni sottotono.

Juventus, anche Pulisic per il dopo Dybala

Secondo quanto riferito dal Guardian, quotidiano inglese, per sostituire Dybala spunta anche il nome di Pulisic del Chelsea, che ha vissuto una stagione di alti e bassi. Si tratta di uno degli uomini migliori di Thomas Tuchel, spesso in gol nelle partite importanti. Ma la propensione della Juventus verso un nuovo top player è molto forte, molto dipenderà dalle situazioni in ballo con altri big in scadenza.

Un esempio è Paul Pogba, meno costoso di Milinkovic-Savic, ma anche Angel Di Maria. El Fideo ha lasciato il PSG e potrebbe approdare a Torino prima di far ritorno in Argentina, dove ha sempre sognato di chiudere la carriera. Pulisic intanto è un’idea, quanto percorribile non è ancora chiaro. Insomma, si prospetta un lungo calciomercato.