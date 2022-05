“Bisogna valutare”: Inter, Marotta mette in allerta i tifosi

Nel pre partita di Inter-Sampdoria l’amministratore delegato nerazzurro Marotta ha parlato di tanti temi e delle possibilità del club.

Saranno 90 minuti caldissimi dove Milan e Inter si contenderanno, come non capitava da anni, la vittoria del titolo della Serie A. La squadra nerazzurra ha bisogno di un miracolo, vincere e sperare che il Milan non faccia punti nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ormai senza alcun obiettivo.

Nel pre partita di Inter-Sampdoria ha parlato ai microfoni di DAZN l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Tanti i temi trattati, la lotta scudetto e non solo con il dirigente nerazzurro che ha avuto parole criptiche riguardo il rinnovo di Ivan Perisic. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non bisogna ragionare solo da tifoso, ma anche da amministratore. Perisic non si discute, ma dobbiamo valutare le nostre possibilità. In ogni caso faremo il massimo, siamo molto fiduciosi”. Parole che mettono in allerta i tifosi con il croato, accostato nelle ultime settimane agli acerrimi rivali della Juventus.

Inter, Marotta parla delle possibili cessioni

Nel corso dell’intervista il dirigente ha parlato anche di possibili cessioni. Nelle ultime settimane diversi big nerazzurri sono stati accostati ai top club europei e Marotta è stato abbastanza chiaro sull’argomento: “Dobbiamo dare un occhio al bilancio ed uno alla competitività. Il nostro ruolo serve a centrare entrambi gli obiettivi, siamo una società molto forte”.

Dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa l’Inter si sta giocando la vittoria del campionato e Marotta è apparso abbastanza ottimista: “Nei miracoli bisogna crederci per far si che si avverino”.