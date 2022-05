Il Milan è campione di Italia! All’Inter non basta il successo con la Samp

Domenica piena zeppa di emozioni per Inter e Milan: la vittoria dei nerazzurri non basta, i rossoneri dominano e si laureano campioni di Italia.

Volata Scudetto doveva essere e lo è stata fino alla fine. Inter e Milan si erano ritrovati all’ultima curva, separati da qualche punto e con i diavoli con la pista libera per arrivare al 19esimo titolo della propria storia.

Chi si attendeva un colpo di scena e un sorpasso in questi 90′ finali, però, non può che restare deluso. Il Milan non tradisce la marea rossonera, accorsa festante al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e liquida la pratica Sassuolo nel giro di una mezz’oretta.

A decidere, la doppietta del solito Giroud (vero e proprio uomo Scudetto per Pioli e i suoi) e Kessié. Un 3-0 tanto netto quanto meritato, con i milanisti grandi padroni del campo e, a ragione, campioni d’Italia per la 19esima volta nella propria storia.

Milan campione d’Italia, all’Inter non basta il 3-0 alla Sampdoria

Un 3-0 raggiunto anche dall’Inter, che però ha faticato e stentato nel primo tempo contro la Sampdoria. A San Siro decidono le reti di Perisic (uscito poi in barella) e le due di Correa. Un risultato che arriva a delusione già maturata, con i nerazzurri apparsi nervosi e tesi nel corso dei primi 45′.

Insomma, l’ampia vittoria in quest’ultima di campionato non basta a Inzaghi e Marotta. Al triplice fischio, l’Inter chiude il proprio percorso al secondo posto, mentre Milano si tinge di rossonero. Una beffa per l’ex Milan Calhanoglu, una gioia per l’ex Inter Pioli.

La classifica di Serie A

Milan 86, Inter 84, Napoli 79, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Sassuolo 50, Torino 50, Bologna 46, Udinese 44*, Empoli 41, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31*, Cagliari 29*, Genoa 28, Venezia 26*

*una partita in meno