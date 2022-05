Quagliarella, cosa farà a fine anno? Tutto deciso, annuncio in diretta

E’ tempo di annunci importanti. Cosi il bomber italiano ha deciso il suo futuro, ed è stato il presidente a confermare tutto.

Ci avviciniamo alla fine della stagione, tempo di bilanci e di righe da tirare. Anche per tanti giocatori che vedranno le proprie carriera cambiare radicalmente da qui al termine del campionato. Decisioni da prendere, decisioni già prese. Gli addii di Insigne e Dybala, rispettivamente a Napoli e Juventus, con i tifosi che hanno avuto anche l’occasione di salute i propri beniamini. Quello di Kessie, che lascerà il Milan al termine della stagione, i dubbi di Perisic tra Inter e Juventus.

Ma c’è anche chi è al bivio della propria carriera, decidere se smettere oppure no. Chiellini ha deciso di lasciare la Juventus ma giocherà ancora, probabilmente negli Stati Uniti. C’è anche chi ha ancora bisogno di tempo, come Zlatan Ibrahimovic che potrebbe restare al Milan ma per il quale si è parlato anche di ritiro negli scorsi mesi.

Quagliarella, quale sarà il futuro? Arriva l’annuncio in diretta

Tra i giocatori di una certa età che non sanno ancora cosa fare, c’è anche uno dei beniamini della Sampdoria. Fabio Quagliarella ha fatto la storia degli ultimi anni blucerchiati, dopo aver regalato le sue prestazioni a squadra come Napoli e Juventus. La compagine doriana ad oggi è casa per il bomber napoletano, che è arrivato alla soglia dei 40 anni.

Eppure, Quagliarella ha voglia di continuare al netto dell’età. E se qualcuno aveva dei dubbi sulla sua permanenza nel calcio giocato, adesso sono stati definitivamente spazzati via. A farlo è stato Marco Lanna, presidente della Sampdoria, che ai microfoni di DAZN ha fatto un annuncio importante. “Con Fabio c’è un accordo verbale. Sarà un piacere sedersi e parlare”, ha spiegato il patron. “Resta al 100%? Direi di sì”, l’annuncio che sembra ormai chiaro. Quagliarella resterà alla Sampdoria.