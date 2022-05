Inter, manca soltanto il sì del top player: Marotta incrocia le dita

Dopo la mancata vittoria dello Scudetto da parte della sua Inter, Marotta adesso attende il sì di un un top player.

L’Inter ha battuto 3-0 ieri sera la Sampdoria di Marco Giampaolo ma non è bastato per vincere lo Scudetto, visto che il Milan ha sconfitto il Sassuolo e si è laureato campione d’Italia. Nonostante il mancato successo del campionato, la squadra di Simone Inzaghi ha comunque disputato un’ottima stagione.

La ‘Beneamata’, infatti, è riuscito a vincere la Supercoppa e la Coppa Italia ed ha fatto un’ottima figura in Champions League, considerando che hanno ‘rischiato’ di eliminare il Liverpool di Klopp agli ottavi di finale. Lo stesso Inzaghi ha ribadito ieri la bontà della stagione disputata dai suoi calciatori ai microfoni di ‘DAZN’: “L’applauso finale dello stadio è stato molto bello. Devo fare solo i complimenti alla mia squadra”.

Dopo la fine del campionato, l’Inter adesso è impegnata totalmente sul fronte del calciomercato. In casa nerazzurra ci saranno tanti cambiamenti, ma Marotta farà di tutto per regalare ancora una volta un team competitivo a Simone Inzaghi. In queste ultime ore è arrivata una notizia di mercato proprio per il dirigente nerazzurro.

Inter, Marotta attende il sì di Perisic: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, in giornata c’è stato un incontro tra gli agenti di Perisic e l’Inter, che sono arrivati ad offrire 5 milioni di euro più bonus al croato per fargli prolungare il contratto. Marotta, in linea con i parametri nerazzurri, si è spinto fino a quanto ha potuto per cercare di trovare un accordo con l’esterno.

Il dirigente adesso deve solo aspettare la decisione finale di Perisic, che questa sera incontrerà il suo entourage. Il calciatore, come sempre quanto raccolto dall’emittente satellitare, dovrà valutare diverse offerte provenienti dalla Premier League, mentre la Juventus, al momento, si è solo interessata ma non ha iniziato nessuna trattativa.