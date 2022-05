“Difficile parlarne…”: Conte, mistero sul futuro e annuncio in diretta

Antonio Conte ed il mistero sul futuro. Arriva l’annuncio in diretta, l’allenatore ha provato a risponde su quello che farà nei prossimi mesi.

Un lavoro eccezionale, ripagato dai numeri ma soprattutto dai risultati sul campo. E cosi Antonio Conte ieri ha centrato l’obiettivo, portare il Tottenham in Champions League. Un risultato che non era assolutamente scontato, soprattutto per la situazione che l’allenatore italiano aveva raccolto al suo arrivo. Ed ora gli spurs possono esultare, con i tifosi che si preparano a vivere una stagione importante come la prossima.

Nulla dovrà essere lasciato al caso, visto che anche in casa Tottenham ci sono delle situazioni interne da risolvere. Merito di questo grande risultato anche dei due ex bianconeri arrivati negli scorsi mesi a Londra, Bentancur e Kulusevski. Anche loro sono stati decisivi per le sorti del Tottenham, ed i tifosi si augurano di vederli ancora con la maglia degli spurs anche il prossimo anno.

Antonio Conte, il futuro è un mistero: arriva l’annuncio

Oltre al parco giocatori, e quelle che saranno le strategie di mercato in estate, c’è anche da capire quale sarà il destino di Antonio Conte. C’è un alone di mistero su quella che sarà la reale intenzione del tecnico, cosi come quella della dirigenza. Ma cosa ne pensa l’ex allenatore dell’Inter? I colleghi di ‘Sky Sports’ hanno provato a pizzicare Conte proprio sull’argomento legato al futuro.

“Sono sotto contratto fino alla prossima estate, ho firmato per un anno e mezzo”, ha detto Conte provando poi a glissare quando si è provato ad andare nello specifico della volontà delle parti. “Ho sempre detto che a fine stagione avrei parlato con la società e avremmo trovato la soluzione migliore per me e il club”, ha specificato il tecnico. “In questo momento è stato molto difficile parlarne – ha ancora detto Conte -, sono molto stanco ed ero davvero concentrato su questo grande risultato”, le parole da Londra.