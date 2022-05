Juve, una poltrona per tre: la difficile decisione di Allegri cambia il futuro

Il tecnico Massimiliano Allegri, nella prossima stagione, è chiamato a compiere una scelta molto importante per il futuro della Juventus

Il quarto posto consentirà di ripartire dalla Champions League con maggiori introiti a disposizione. Il prossimo progetto della Juventus passerà attraverso le scelte di mercato della dirigenza, che in questo momento sembra essere concentrata su Paul Pogba e Angel Di Maria.

La società di Andrea Agnelli vuole tornare ad essere grande protagonista in Italia. Quest’anno si è interrotta la striscia di stagioni consecutive in cui è stato portato a casa almeno un trofeo. Crescerà pertanto il livello di esigenza ma, malgrado ciò, il club bianconero ha intenzione di inserire in rosa un po’ di freschezza.

Juventus, Agnelli pensa alla linea verde: uno tra Rovella, Fagioli e Ranocchia resterà in gruppo

Secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’, la Juventus concederà un posto nella rosa ad uno dei tre calciatori giovani che si sono maggiormente messi in luce negli altri club. In gruppo, Massimiliano Allegri ha avuto Fabio Miretti, presente nelle ultime quattro partite della stagione. Il centrocampista si è espresso bene quando è stato chiamato in causa.

Si pensa però pure ad altri tre giovani. Il primo della lista è Nicolò Rovella, centrocampista rimasto in prestito al Genoa. Il milanese però ha chiuso con la retrocessione in Serie B con la sua squadra.

Chi invece ha avuto un tipo di campionato totalmente distinto è Nicolò Fagioli. Il centrocampista di Piacenza è stato un elemento molto importante nello scacchiere tattico di Fabio Pecchia alla Cremonese (il tecnico ha ora lasciato i grigiorossi).

Non è stato positivo invece il cammino del Vicenza di Filippo Ranocchia. Il centrocampista ex Perugia ha mostrato ancora una volta di essere un prospetto interessante ma per i biancorossi, dopo una rimonta finale che ha permesso di evitare la retrocessione diretta, è arrivata la sconfitta nel doppio playout contro il Cosenza, che costringerà i veneti a ripartire dalla Serie C se la Reggina dovesse riuscire a completare regolarmente l’iscrizione al prossimo campionato cadetto.

Due di questi tre saranno girati in prestito in Serie A al termine del ritiro precampionato, in modo tale da consentirgli di proseguire il percorso di crescita già avviato.