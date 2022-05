Roma-Feyenoord, Mourinho al settimo cielo: l’annuncio è una manna

In vista della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, arriva la dichiarazione che farà felici Mourinho e i tifosi giallorossi.

La Roma è pronta a giocarsi l’ultimo scampolo di stagione nella finale di Conference League. Dopo aver centrato in campionato la sesta piazza utile alla qualificazione in Europa League, gli uomini di Mourinho sono alle prese con la possibilità di vincere il loro primo trofeo continentale.

La terza competizione europea, alla sua edizione inaugurale, vede di fronte i giallorossi e il Feyenoord. Il tutto nella cornice dello stadio di Tirana, la Kombetare Arena. In molti, visti gli stretti legami storici e culturali tra Albania e Italia hanno visto nel luogo un potenziale vantaggio per i giallorossi. A confermare ciò ci ha pensato il presidente della federcalcio albanese Armand Duka.

“Per noi è un grandissimo giorno.” ha dichiarato Duka ai microfoni del Corriere dello Sport. “Ci stiamo preparando a questa partita da un anno. E’ un evento che farà bene a tutta l’Albania.” Il presidente ha poi apertamente parlato circa le polemiche sui rincari degli alberghi della zona: “Succede anche altrove, è normale che con l’evento i prezzi si alzino. A Parigi per la Champions League succede la stessa cosa.”

Roma, per la finale di Conference League l’Albania tiferà giallorosso

Infine un passaggio su cosa incontreranno i tifosi della Roma. Per Duka giocare a Tirana sarà un vantaggio per i giallorossi. “Il fatto che sullo stadio ci saranno tanti albanesi è un vantaggio per la Roma.” ha sentenziato. “Tantissimi hanno comprato biglietti per i loro amici italiani.”

Il numero uno della federcalcio albanese si lascia scappare anche una preferenza: “Tifo Roma dall’inizio della manifestazione. Spero che vince, ma le finali sono sempre imprevedibili, non si sa mai cosa piò accadere, vedi quella di Europa League. Mourinho però ha un grande vantaggio, il giocatore più forte: Kumbulla, ovviamente (ride,ndr).”