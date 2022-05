Roma, Mourinho può gioire: nelle prossime ore la decisione sul recupero del titolare

Buona notizia per il tecnico della Roma Mourinho in vista della finale di Conference League con il Feyenoord: un titolare può recuperare.

Ultimi giorni di preparativi in casa Roma, in vista della finale di Conference League. La vittoria ottenuta ai danni del Torino ha consentito di chiudere in maniera positiva il campionato, concluso al sesto posto. Ora l’attenzione dei giallorossi è interamente rivolta alla sfida contro il Feyenoord, in programma a Tirana il 25 maggio.

Una gara da non fallire per José Mourinho il quale, nell’occasione, spera di poter riavere a completa disposizione Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, come noto, è fermo ai box dal 28 aprile a causa della lesione al flessore della coscia destra rimediata con il Leicester. Un problema che lo ha costretto a saltare le successive 5 partite.

Ora, però, le sue condizioni sono migliorate e da ieri ha ricominciato a correre, seguendo il programma di recupero messo a punto dallo staff medico. Il suo nome, con tutta probabilità, verrà quindi inserito nella lista dei convocati. Tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami a cui verrà sottoposto tuttavia, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, nell’ambiente si è diffuso un certo ottimismo.

Roma, Mkhitaryan può recuperare per il Feyenoord

Mkhitaryan, dal canto suo, vuole esserci e nella giornata odierna si allenerà insieme al resto dei compagni. La sua stagione è stata positiva dal punto di vista realizzativo (5 gol e 9 assist in 43 apparizioni complessive) ed il suo obiettivo è quella di concluderla nel migliore modi, conquistando la prima edizione del trofeo. Il tecnico portoghese durante la seduta odierna lo osserverà da vicino, in attesa di prendere una decisione definitiva.

Intanto, il futuro dell’Arsenal continua a tenere banco: il contratto che lo lega al club, infatti, scade a giugno e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare un’intesa sul rinnovo. L’Inter si è messa alla finestra mostrandosi piuttosto interessata ma Tiago Pinto non appare preoccupato. Sul tavolo il direttore generale giallorosso ha messo un biennale: adesso si attende la replica del diretto interessato.