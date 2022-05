“Vittoria a tavolino” clamoroso lotta salvezza, Cagliari spiazzato

Clamoroso quanto successo ieri. Svista che avrebbe potuto cambiare la corsa salvezza e il destino di Cagliari e Salernitana.

La Salernitana ieri è riuscita a centrare la salvezza. Un traguardo clamoroso, considerate le premesse stagionali e la situazione a metà campionato. Un risultato arrivato però grazie anche al passo falso del Cagliari impantanatosi a Venezia.

Già perché la netta sconfitta subita ieri contro l’Udinese sarebbe potuta costare cara ai campani, che avrebbero potuto, in caso di vittoria del Cagliari scivolare al terzultimo posto in classifica e quindi vedere vanificato lo straordinario finale di stagione. Nelle ultime ore è però emerso un giallo che avrebbe potuto rendere inutile anche il successo del Cagliari in quanto il match tra Salernitana e Udinese potrebbe essere soggetto a ricorso.

Ma andiamo con ordine. Nei minuti finali della partita, con il risultato saldamente in mano friulana e con la lotta salvezza che dipende quindi tutta da un’eventuale vittoria del Cagliari, per l’Udinese entra in campo Riccardo Pinzi. Il problema, come si può vedere dalle foto riportate da FanPage, è che Pinzi non era presente nella distinta consegnata all’arbitro, ma solo in quella apparsa online.

Salernitana, il potenziale ricorso che poteva essere una beffa per il Cagliari

La Salernitana dal canto suo potrebbe presentare riscorso e vedersi attribuito il 3-0 a tavolino. Anche se poi bisognerebbe risolvere il mistero delle due distinte diverse, quella cartacea in cui il nome di Pinzi non compare e quella online dove invece compare.

Difficilmente comunque i campani intraprenderanno azioni legali, visto che comunque la salvezza è stata tranquillamente ottenuta sul campo. Resta il fatto che, qualora il Cagliari ieri avesse vinto e superato i campani, si sarebbe potuta aprire una lunga diatriba che, per ‘colpa’ di Pinzi, avrebbe potuto portare ad una riscrittura dell’epilogo della corsa salvezza.