“Prima del calciomercato…”: Milan, la rivelazione è una manna per i tifosi

Il Milan si gode la vittoria dello Scudetto dopo undici anni, ma le buone notizie non sono ancora finite: ecco le ultime novità

In casa Milan si vive ancora oggi un tripudio di emozioni. La gioia per lo scudetto, conquistato dopo undici anni, è tantissima. Sia per i tifosi, sia per la squadra così come per il club intero. Club che è anche alle prese con il passaggio di proprietà per il futuro. Ecco allora quali sono le ultime novità.

Elliott, attuale proprietario del Milan, chiude quindi il suo ciclo nel miglior modo possibile, ovvero portando a casa uno scudetto. Il club, infatti, effettuerà ufficialmente a breve il suo passaggio di proprietà. RedBird, dunque, subentrerà in tempi relativamente stretti.

Come riferito ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, lo stesso presidente del Milan Paolo Scaroni ha affermato: “Le cifre di cui si parla (circa un miliardo e trecento milioni di euro ndr.) dimostrano che è stato raggiunto un successo sportivo ma anche finanziario. Il mio augurio è che la trattativa possa concludersi prima dell’inizio del calciomercato“. Un augurio, questo, che fa ben sperare i tifosi.

Milan, tutto pronto per le firme di RedBird: passaggio di proprietà imminente

Sembrerebbe, quindi, essere tutto fatto per il passaggio di proprietà del club. Elliott ha concluso il suo ciclo nel migliore dei modi, vincendo lo scudetto, dopo aver avviato un ciclo per il futuro. Nel giro di pochi giorni la proprietà passerà a RedBird, che comunque garantirà continuità per tutto ciò che è stato fatto finora.

Come scritto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, le trattative per il passaggio partiranno ufficialmente il 1° luglio. Dopo di che saranno messe nero su bianco le firme e ci sarà l’effettivo passaggio delle quote. Il Milan andrà così in buone mani, con una società che ha già avuto modo di creare una base finanziaria da 20 miliardi di dollari, acquistando e investendo in diverse società sportive, come ad esempio il Liverpool. La speranza, anche per i tifosi, è ora quella che tutto possa effettivamente concludersi prima dell’ingresso nel vivo del calciomercato.