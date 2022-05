Cavani alla Salernitana, parla l’agente: “Per ora è difficile, nessun contatto”

Le parole del fratello-agente di Edinson Cavani in merito alla possibilità che l’attaccante uruguaiano si trasferisca alla Salernitana.

È finita. La storia di Edinson Cavani con il Manchester United si è conclusa e per l’uruguaiano adesso di apriranno nuove e inattese porte. Giunto ai 35 anni, ‘El Matador’ ha ancora voglia di competere ad alti livelli, ma resta attento a ogni opportunità.

I Red Devils l’hanno congedato con grande affetto attraverso un video celebrativo sui canali social del club, nel quale si vede anche l’attaccante conversare e motivare i più giovani, come a sottolinearne la statura di esempio. 59 presenze e 19 reti non sono troppe forse per la storia dello United, ma il momento generale non è stato dei migliori. Il club allora ha concluso con una frase che ben racchiude la cifra dell’apporto di Cavani: “Ci mancheranno la tua guida e la tua esperienza”.

Già, dove le porterà adesso Edi? Dopo l’ipotesi della Fiorentina, che pare al momento non essere altro che questo, si è aperto uno scenario inatteso: la Salernitana.

Cavani, il fratello-agente: “Difficile vada alla Salernitana”

Il patron dei granata, Danilo Iervolino, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno aperto al grande sogno, ovvero quello di rivedere in Serie A Cavani e in una squadra che ha appena compiuto l’impresa. “Le dico due nomi che forse sono impossibili ma che se fossero graditi al tecnico e diventassero possibili, proverei a prendere: Cavani che ha lasciato un ricordo indelebile in Campania e Arnautovic che interpreta il calcio da guerriero”, queste le dichiarazioni del presidente della Salernitana.

Affinché il desiderio diventi realtà, manca la concretezza di un incontro con tanto di offerta, che pare non essere ancora avvenuto. Walter Guglielmone, fratello e agente di Edinson Cavani, a Serieanews.com in merito all’indiscrezione ha infatti commentato: “Con noi nessun contatto, non sappiamo niente. È difficile al momento che Edi giochi per la Salernitana”. Parole che sembrano stroncare ogni iniziativa, ma il calciomercato ha abituato a ogni possibilità.