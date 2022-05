Salernitana, l’annuncio del presidente gela i tifosi: “Non sono sicuro che…”

La Salernitana si gode la fine del campionato con la festa salvezza, ma l’annuncio di Danilo Iervolino fa preoccupare i tifosi granata.

Giorni di festa per la Salernitana di Danilo Iervolino che è ancora nel vortice della festa dopo la salvezza e la permanenza in Serie A. Il club campano, nonostante lo 0-4 contro l’Udinese allo stadio Arechi, resta in massima serie grazie al risultato del Cagliari che è stato fermato dal Venezia già retrocesso nell’ultima di campionato.

Un incastro che ha mandato su di giri la tifoseria ed il club granata che il prossimo anno, dunque, continuerà a lottare insieme alle grandi del campionato. Un successo di cui è stato artefice anche Davide Nicola che ha rilevato la panchina a campionato in corso e trascinato i compagni verso la luce in fondo al tunnel.

Calciomercato Salernitana, annuncio di Iervolino su Nicola

Ma ci sarà ancora Davide Nicola sulla panchina della squadra di Salerno? A svelare le ultime notizie in casa granata è stato proprio il numero uno del club, il patron Danilo Iervolino, alla prima stagione da proprietario della società. In una lunga intervista sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Nicola resta alla Salernitana? Non lo so, non ne sono sicuro – ha esordito -. Devo ancora parlare con lui e Sabatini. Presto avremo un confronto, parleremo dei programmi del club e spero che io possa ancora coinvolgere entrambi. Nicola è esperto in salvezza, ma secondo me potrebbe allenare anche una squadra come il Real Madrid“. E conclude su Sabatini: “Anche lui è un grande professionista, vorrei continuasse a lavorare qui con noi. Ci incontreremo presto tutti e tre insieme”.