“Non è accettabile”: Commisso, lo sfogo in conferenza stampa spiazza tutti

Il presidente della Fiorentina Commisso, nel corso della conferenza stampa odierna, si è sfogato replicando ai recenti attacchi subiti.

La vittoria conseguita sabato di campionato ai danni della Juventus (e la contestuale sconfitta dell’Atalanta per mano dell’Empoli) ha consentito alla Fiorentina di tornare in Europa a distanza di 5 anni dall’ultima volta. La Viola in estate prenderà parte ai preliminari di Conference League ma la formazione che si presenterà in campo rischia di essere molto diversa rispetto a quella vista nelle ultime settimane.

Lucas Torreira, infatti, non verrà riscattato dall’Arsenal mentre Alvaro Odriozola farà rientro al Real Madrid: le Merengues avevano aperto alla possibilità di rinnovare il prestito tuttavia lo stipendio del terzino risulta insostenibile per le casse dei toscani (4 milioni). Via pure José Maria Callejon e Krzysztof Piatek, scivolato indietro nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. Per il club, quindi, si preannuncia una sessione estiva del mercato quanto mai intensa.

Dell’argomento ha voluto parlare il presidente Rocco Commisso, nel corso della conferenza stampa odierna. “Bisogna cercare di fare meglio per quello che ci permettono le nostre entrate. Abbiamo fatto un grande lavoro vendendo Vlahovic e Chiesa. Però attenzione: non è vero che avremo 150 milioni da investire. Il vero numero è 50”. Poi il numero uno della Fiorentina si è voluto togliere dei sassolini dalle scarpe, commentando i recenti attacchi ricevuti da alcuni tifosi.

Fiorentina, Commisso risponde alle critiche ricevute

L’imprenditore americano si è espresso in questo modo: “Non è accettabile che arrivino minacce ai miei rappresentanti a Firenze. Ho detto a Barone di vedersela con la polizia appena possibile. Cessione? È da un anno che dico che aspetto qualche fiorentino che mi chieda la società, ma non si è fatto vivo nessuno”. L’idea è quindi quella di andare avanti ed allestire la migliore rosa possibile.

Il progetto avrà come fulcro centrale ancora Italiano, destinato a restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione. A breve le parti si incontreranno al fine di definire le prossime mosse e capire quali elementi ingaggiare. Il futuro è alle porte: la Fiorentina è pronta a rifarsi il trucco e per celebrare al meglio il ritorno in Europa servirà il vestito delle grandi occasioni.