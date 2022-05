Delusione Atalanta, la Fiorentina batte la Juve e va in Europa: i verdetti

Da pochi minuti è terminata la partita tra la Fiorentina e la Juve con il risultato di 2-0 a favore dei toscani, che ritornano in Europa.

La prima occasione è per la Fiorentina al 19’ con il tiro di Bonaventura deviato, che va di pochissimo a lato. Dopo otto minuti, l’ex giocatore del Milan è di nuovo pericoloso ma questa volta è Alex Sandro a mandare in corner il suo tentativo. I padroni di casa mettono pressione ai bianconeri, provando a siglare la rete del vantaggio.

Gol che arriva al primo minuto di recupero della prima frazione di gara con Duncan, bravo a battere Perin. Dopo un check del VAR per un presunto fallo su Chiellini, il gol del centrocampista viene comunque confermato. Il secondo tempo incomincia sempre con i viola pericolosi. Questa volta è Gonzalez a recare qualche grattacapo a Pinsoglio, subentrato a Perin ad inizio ripresa.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano controlla abbastanza bene la partita dell‘Artemio Franchi e al 78’ il terzo portiere della Juventus è bravissimo a respingere prima il tentativo di testa di Piatek e poi la ribattuta di Bonaventura.

Fiorentina-Juve, i viola la chiudono con il rigore di Gonzalez: i toscani ritornano in Europa

Al 91’ viene fischiato un calcio di rigore alla Fiorentina per un fallo di Bonucci su Torreira. A realizzare il penalty è Gonzalez, bravo a spiazzare Pinsoglio. I viola possono, quindi, festeggiare il ritorno in Europa dopo cinque anni. Nelle altre gare della serata c’è stato il roboante pareggio per 3-3 tra Lazio, che termina il campionato al quinto posto, e Verona e la sconfitta per 0-1 (gol di Stulac) dell’Atalanta contro l’Empoli.

Ecco la classifica aggiornata

Milan 83 punti , Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 64*, Roma 63*, Fiorentina 62*, Atalanta 59* , Hellas Verona 52* , Torino 50*, Sassuolo 50, Bologna 46*, Udinese 44, Empoli 41*, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.

*=una partita in più