Inter, incontro in sede per la firma: c’è anche il presidente Zhang

L’Inter si prepara alla prossima sessione del mercato: oggi in programma un summit decisivo alla presenza del presidente Zhang.

La nuova Inter sta per nascere. Dopo aver conquistato due trofei sui quattro disponibili e sfiorato lo scudetto, i nerazzurri a breve inizieranno a pianificare le mosse in vista della prossima sessione del mercato. L’obiettivo è quello di allestire una squadra ancora più competitiva e sostituire al meglio i tanti giocatori destinati a lasciare la compagnia.

È il caso ad esempio di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. I due hanno ancora un anno di contratto tuttavia le parti sono al lavoro per arrivare, quanto prima, ad una risoluzione degli accordi in essere che consenta ai diretti interessati di svincolarsi e al club di risparmiare risorse importanti da destinare ai colpi in entrata. Verso l’addio pure Aleksander Kolarov (smetterà) e Matias Vecino, finito nel mirino della Lazio.

In bilico poi la posizione di Ivan Perisic che, dopo il summit di ieri, ha deciso di prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Sul piatto è stato posto un biennale a 5 milioni più bonus mentre il giocatore vorrebbe un triennale a 6 milioni. La risposta del croato è attesa a breve con Simone Inzaghi che, nel corso del meeting odierno, chiederà alla dirigenza di fare tutto il possibile per trattenerlo a Milano.

Inter, summit di mercato in programma oggi

Il tecnico oggi infatti avrà modo di confrontarsi con l’amministratore delegato Beppe Marotta ed il presidente Stevan Zhang al fine di fare il punto e capire su quali giocatori puntare e chi, invece, lasciar partire. Alessandro Bastoni, ad esempio, piace molto al Tottenham ed in caso di buona offerta non è da escludere un addio.

Nel corso del summit in programma in sede Inzaghi firmerà poi il rinnovo del contratto fino al 2024 (con opzione per il 2025) a 5.5 milioni. Una cifra superiore rispetto a quella attualmente percepita (4) che conferma, una volta di più, quanto la società creda nelle qualità dell’allenatore. La delusione legata alla mancata vittoria del campionato è ormai alle spalle. L’Inter punta a tornare vincente subito.