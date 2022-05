Lazio scatenata, non solo Marcos Antonio: colpo dalla big, è fatta

La Lazio di Maurizio Sarri ha ottenuto il pass per l’Europa League. La società biancoceleste è ora al lavoro per accontentare il tecnico.

Maurizio Sarri ha ottenuto discreti risultati nel corso della sua prima a stagione alla guida della Lazio. Inizialmente la società ed i giocatori capitolini hanno faticato a recepire il cambiamento da Simone Inzaghi a Sarri. Moduli e stili totalmente differenti, ma la squadra biancoceleste ha fatto un ottimo girone di ritorno e grazie a ciò ha ottenuto il pass per l’Europa con un turno di anticipo.

Ora Lotito lavora per accontentare le richieste del tecnico e acquistare giocatori ideali per il suo gioco. In prima battuta occorre capire il futuro di Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto: le due stelle del centrocampo laziale sono ogni anno accostati a club europei, ma ora le voci sul loro futuro sembrano ancora più intense.

In attesa di capire ciò Lotito vuole rinforzare la squadra ed in particolare reparti come la difesa ed il centrocampo. Proprio in quest’ultima zona del campo la squadra di Sarri è particolarmente attiva sul calciomercato. Dopo aver chiuso il colpo Marcos Antonio ed ad un passo da Ciccio Caputo, la dirigenza biancoceleste è pronta ad un nuovo rinforzo.

Lazio-Vecino, i dettagli dell’accordo con il centrocampista

Come riporta la Gazzetta dello Sport è stato trovato l’accordo tra la Lazio e il giocatore dell’Inter Matias Vecino. L’uruguaiano è in scadenza di contratto con i nerazzurri ed è da sempre un pupillo di Sarri. Fu proprio il tecnico toscano a lanciare il centrocampo ai tempi dell’Empoli e più volte, anche durante l’esperienza del tecnico a Napoli, i due sono stati vicini a ricongiungersi.

Il giocatore firmerà nei prossimi giorni un contratto quadriennale a 2 milioni di euro annui. In passato Vecino ‘ha fatto male’ alla Lazio ed ai suoi tifosi: Matias fu l’autore del gol che regalò la vittoria nello scontro per la Champions nel campionato, oramai lontano, della stagione 2017/2018.