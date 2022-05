Serie A, la Flop 11 della giornata 38: deludono ancora Juve e Sassuolo

L’ultima giornata di Serie A sancisce i verdetti finali. Sorprende il caso della Salernitana, salva nonostante lo 0-4 dell’ultimo turno.

La Serie A è giunta al termine e ci sono stati gli ultimi verdetti definitivi. Il Milan ha dominato a Reggio Emilia e conquistato il titolo, l’Inter vince ma arriva seconda. Nella lotta salvezza la Salernitana crolla ma sorride visto il pari del Cagliari con conseguente retrocessione per i sardi. Curioso davvero il caso dei campani che perdono 4 a 0 in casa con un’oscena prestazione davanti ai propri tifosi, ma festeggia nel finale. Ecco la Flop 11 dell’ultimo turno di Serie A.

L’ex scuola Inter Belec fa rimpiangere Sepe tra le fila della Salernitana, diversi errori ed un’incertezza che fortunatamente non incide sull’esito del campionato campano. In casa ‘granata’ giornata storta anche per Radovanovic che soffre la velocità degli attaccanti dell’Udinese ed inceppa nella più classica delle giornate storte.

A Sassuolo è uno dei protagonisti Scudetto (in negativo) il difensore Ferrari che fatica in entrambi i gol di Giroud e commette errori gravi. Completa le difesa uno spento Bonucci, in difficoltà come tutta la Juventus nella disfatta di Firenze.

Serie A, attacco di sorprese

Continua a deludere l’Atalanta, che, cade in casa contro un buon Empoli. Prestazione in sordina sia per Zappacosta che per Pasalic, il primo tenta qualche spunto ma è impreciso, il croato non concede nessun colpo al proprio pubblico e costringe Gasperini a sostituirlo.

Finisce in malo modo la stagione di Adrien Rabiot. Il francese dopo un’annata deludente fatica anche a Firenze dove perde totalmente lo scontro contro il centrocampo avversario. Completa la fascia Ostigard. Il genoano fatica in fase difensiva ed è tra i protagonisti del gol di Barrow.

Il tridente offensivo vede protagonisti in questa ultima giornata tre calciatori autori nel complesso di una buona stagione. Il croato Brekalo stecca l’ultima e saluta con una prestazione negativa il Torino (difficilmente resterà in granata). Accanto a lui il cagliaritano Joao Pedro, unica certezza della stagione fallimentare sarda. La sua crisi nel girone di ritorno costa caro al Cagliari ed anche nel match contro il Venezia il numero dieci rossoblù non trova il guizzo decisivo, che sarebbe valso la salvezza.

Completa l’attacco Gianluca Scamacca, irriconoscibile nell’ultima prova stagionale e nullo contro la forte difesa campione d’Italia, composta da Kalulu e Tomori.

FLOP 11 SERIEANEWS = Belec; Radovanovic, Bonucci, Ferrari; Ostigard, Rabiot, Pasalic, Zappacosta; Joao Pedro, Brekalo, Scamacca.