“Me lo hanno chiesto”: Milan, la rivelazione di Ancelotti prima della finale

Rivelazione di Carlo Ancelotti sul Milan a pochi giorni dalla finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool

Sabato andrà in scena la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool a Parigi. E’ stata una competizione per certi versi assurda, soprattutto per le vittorie dei Blancos all’ultimo minuto. Carlo Ancelotti è tornato a Madrid vincendo anche la Liga, cosa che non aveva fatto nella sua prima esperienza. E contro i Reds, l’ex allenatore del Milan ha un conto in sospeso aperto dal 1984.

Ancelotti, infatti, giocava nella Roma quando perse la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, anche se in quella occasione era infortunato. Lo stesso allenatore del Real Madrid ha parlato oggi in vista della finale, aggiungendo anche una rivelazione sui suoi amici e tifosi del Milan, riguardo le sfide infinite con i Reds.

Real Madrid, la rivelazione di Ancelotti sui tifosi del Milan

Giorno aperto alla stampa a Madrid, con Ancelotti che ha parlato ai media presenti: “I miei amici del Milan mi hanno chiesto di battere il Liverpool, altrimenti sarebbero entrambe a 7 Champions. E’ stata una tragedia perdere contro di loro con la maglia della Roma e sulla panchina del Milan nel 2005. C’è stata una rivincita nel 2007. Il Liverpool lo rispetto molto, è un club storico, mi piace l’atmosfera di Anfield, poi Bob Paisley…”.

Ancelotti ha passato a Liverpool due anni, ma sulla panchina dell’Everton: “Lì mi sono divertito molto, sono riuscito a vincere ad Anfield dopo 21 anni”. Insomma, i tifosi rossoneri amici di Re Carlo hanno chiesto al tecnico di vincere: infatti, in caso di vittoria i Reds si piazzerebbe insieme al Milan e alle spalle del Real nell’albo d’oro della Champions.