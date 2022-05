Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia fa esultare anche i tifosi

La Roma si prepara alla finale di Conference League contro il Feyenoord: il tecnico Mourinho ha ricevuto la migliore delle notizie possibili.

Ultimi preparativi, in vista della partita dell’anno. La Roma è in partenza per Tirana, dove disputerà la finale di Conference League contro il Feyenoord. La squadra, reduce dal rotondo 3-0 rifilato al Torino nell’ultima giornata di campionato, in mattinata si è allenata sotto lo sguardo attento di José Mourinho il quale, nell’occasione, ha ricevuto la migliore notizia possibile.

Henrikh Mkhitaryan infatti, come riportato da ‘Sky Sport’, ha svolto l’intera seduta in gruppo dimostrando di avere ormai smaltito la lesione al flessore della coscia destra rimediata il 28 aprile. Le sue condizioni sono buone e la convocazione è da considerare praticamente certa. Ora resta da vedere se il tecnico portoghese lo lancerà dal primo minuto oppure lo porterà inizialmente in panchina, per poi farlo entrare nella ripresa.

Il suo rientro, in ogni caso, rappresenta un’ottima notizia per i giallorossi alla luce della stagione più che positiva vissuta dall’ex Arsenal: 5 gol e 9 assist in 43 apparizioni complessive tra Serie A (31), Conference (10) e Coppa Italia (2). Mkhitaryan, dal canto suo, scalpita e nelle prossime ore proverà a lanciare altri segnali positivi al proprio allenatore.

L’armeno, nel caso in cui venisse schierato titolare, andrebbe a formare insieme a Bryan Cristante la coppia di centrocampo con Rick Karsdorp largo a destra e Nikola Zalewski (in vantaggio rispetto a Leonardo Spinazzola) sul versante opposto. In difesa, invece, spazio al trio composto da Gianluca Mancini, Chris Smalling e uno tra Marash Kumbulla e Roger Ibanez.

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, invece, supporteranno l’unica punta Tammy Abraham (finito intanto nel mirino di diverse squadre della Premier League). Ulteriori aggiornamenti su Mkhitaryan con tutta probabilità arriveranno nel corso della conferenza stampa di Mourinho, in programma oggi alle ore 17.45.