Juve, equlibrio instabile: il dubbio amletico di Allegri sul mercato

Angel Di Maria potrebbe essere il prossimo rinforzo della Juventus, ma la società bianconera ne analizza i pro e i contro per una scelta consapevole.

Tra le lacrime ‘El Fideo’ si è congedato dal PSG. Amato dalla squadra e dai tifosi, la sensazione è che l’addio è stato in parte a malincuore. Tuttavia, il PSG ha preferito evitare un prolungamento contrattuale oneroso per il 34enne, le cui presenze sarebbero senz’altro diminuite nel corso del tempo. Il giocatore probabilmente a Parigi sarebbe rimasto volentieri, avendo ritrovato in squadra anche l’amico e connazionale Leo Messi, oltre al fatto che non ha ancora intenzione di tornare in Sudamerica o di appendere gli scarpini al chiodo.

A far tornare il sorriso a Di Maria potrebbe essere la Juventus. Da diverse settimane la società di Agnelli ha posto la sua attenzione sull’esperto attaccante argentino, soprattutto in virtù di alcuni addii eccellenti, quali quello di Paulo Dybala, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

L’arrivo di Di Maria in bianconero però non è scontato. Piuttosto, il club e l’allenatore ci stanno ragionando, da tutte le prospettive.

Juventus-Di Maria, si va verso il sì ma c’è qualche incertezza

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore è in attesa di una proposta formale da Torino, che sarebbe una destinazione più che gradita. L’offerta però non è ancora giunta, poiché la società non vuole compiere scelte affrettate. Pur apprezzando particolarmente il calciatore, ne sta considerando tutti gli aspetti.

In particolare starebbe riflettendo mister Allegri, trattandosi di un rinforzo che da lui sarebbe poi utilizzato. Per la Juventus si tratterebbe comunque di uno sforzo economico importante e il tecnico cerca giocatori con grandi motivazioni per alzare il livello di competitività. Mentre i bianconeri ci pensano, il Benfica è alla finestra ma non ha sufficiente budget a disposizione e altre offerte al momento non si registrano.