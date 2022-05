Olivera, l’agente: “Voleva giocare nel Napoli a tutti i costi”

Mathias Olivera è un nuovo calciatore del Napoli, le parole del suo agente a Serieanews.com sulla conclusione del trasferimento dal Getafe.

L’arrivo del terzino sinistro Olivera al Napoli è il prodotto della perseveranza della società azzurra e del calciatore nel riuscire a trovarsi. L’affare, infatti, ha rischiato di saltare a più riprese. Appena concluso il campionato, l’uruguaiano ha sostenuto con successo le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart. Poi è passato presso al sede dalla Filmauro a siglare il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis per le prossime stagioni.

Il classe 1997 partirà venerdì alla volta dell’Uruguay per unirsi alla Nazionale, con la quale disputerà anche i prossimi Mondiali. Giusto in tempo per concretizzare il passaggio alla sua nuova squadra.

Dopo vari tentennamenti, poiché trattare con il presidente Angel Torres non è semplice, il Napoli verserà nelle casse del Getafe 12 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore ha firmato un contratto della durata di 5 anni con un ingaggio base da 1,5 milioni di euro a stagione.

Napoli, Olivera ufficiale. L’agente: “Ha voluto essere qui tutti i cosi”

Ai microfoni di Serieanews.com è intervenuto in esclusiva l’agente di Mathias Olivera, Pablo Boselli, il quale ha confermato la grande volontà del calciatore nel trasferirsi in azzurro e quindi il ruolo giocato nella riuscita della trattativa: “So che i tifosi azzurri lo stanno aspettando. Ha svolto le visite mediche ed il resto, ancora non ha avuto modo di parlare con mister Spalletti ma Olivera ha voluto il Napoli a tutti i costi”.

L’entusiasmo di Olivera sarà ripagato indubbiamente dalla centralità che arriverà ad ottenere nella squadra di Spalletti. Con l’addio di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, il difensore uruguaiano sarà il titolare sulla fascia sinistra azzurra, andando ad occupare un tassello che nelle ultime stagioni è stato considerato un punto debole della catena azzurra. Il secondo rinforzo per la stagione 2022-23 è arrivato, dopo Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi.